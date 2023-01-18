南韓大勢新人女團LE SSERAFIM人氣成員金采源，被日本週刊爆出與同公司男性員工戀愛，並曝光兩人親密合影，據悉照片是從男方社群中截圖下來，疑似是遭友人背叛照片才流出，而男方也在新聞爆出

十分鐘就將社群帳號刪除。

日本權威性週刊《週刊文春》在17日晚間曾預告，將在今（18）日爆出「世界級有名的KPOP偶像」的八卦消息，當時許多人都紛紛將矛頭指向BLACKPINK、防彈少年團等團體，但沒想到爆出的竟是LE SSERAFIM的金采源，根據《週刊文春》所曝光的兩人合影，為男方IG限時動態中的照片，文案則寫「掰掰夏天，嗨秋天」且從男方的IG自我介紹中寫著「BIGHIT MUSIC」判斷，應該為公司內部員工。

金采源與男方親密照流出。（圖／截圖自推特）

另外，其他曝光的照片，都是男方與金采源的「戀愛證據」，除親密合照外，包含兩人通話近兩小時及通訊軟體聊天內容，甚至還有貼出金采源照片寫下「我好想你」等，據悉這些動態都是設定成「摯友」才能觀看，依舊遭友人背叛爆料外流，而報導曝光後沒多久男方雖將帳號刪除，但身份背景仍曝光，他曾是一名rapper，現在則為「BIGHIT MUSIC」作曲家。

事實上，LE SSERAFIM 2022年末時曾登上「第73回NHK紅白歌合戰」，其中隊內又有兩位日本籍成員宮脇咲良、中村一葉在日本人氣極高，所以當金采源緋聞曝光後，馬上引起日本粉絲關注，但微博粉絲表示，LE SSERAFIM過去曾貼出金采源一模一樣的表情與服裝，所以認為照片是「P圖」的，對偶像戀情仍抱持懷疑態度，連韓網也出現疑似是男主角與友人的對話，當中直接表示「那個全都是合成」，否認了戀情，對此，LE SSERAFIM所屬公司回應「不是事實」否認戀情。