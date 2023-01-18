周五（20日）就是24節氣中的大寒，命理專家邱彥龍點名4星座，牡羊座、雙子座、獅子座、水瓶座正、偏財運超級旺，因第一吉星木星發威緣故，貴人運與幸運將降臨大眾，這段時間可多祈福、祈禱將會很有感。另外大寒期間財神在4個方位，可透過各方位指定的開運物顏色，來替自己加持好運，就能得到財神爺眷顧。

邱彥龍表示，大寒期間財神在4個方位，分別為北方、南方、西南、西北方，各方位開運顏色如下，北方適合金色、白色，南方適合深綠色、朱紅色或橘色，西南方適合青綠色、粉金色或紅色，西北方則適合白色、綠色或酒紅色，並可透過不同顏色的開運物來替自己加持好運，就能得到財神爺眷顧。

邱彥龍老師提醒，大寒節氣巧逢農曆新年，但還是屬於壬寅虎年，《易經履卦》曰：「履虎尾，不咥人，亨」，建議大家凡事放慢腳步，不著急、不衝動、有禮貌，就不會有災禍，但新年開心之餘，還是要注意防疫、火災、刀傷、燙傷、行車安全與口舌是非，才能平安過好年。

邱彥龍老師並引用《易林屯之蹇》卦：「為季求婦，家在東海，水長無船，不見所歡。」提醒大家，今年大寒節氣容易遇到事情被耽擱、兩地奔波或回不了家過年，甚至親人永隔的狀況，要感恩能相聚的每一刻，多聯繫表達情感，到2月4日之後，正式進入癸卯兔年，嶄新美好就要展開。