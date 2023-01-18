搶在虎年最後交易日，國內首檔金融多重資產基金「中國信託ESG金融收益多重資產基金」今正式成立！中國信託投信17日表示，受到金融市場不確定仍高影響，投資氣氛較為保守，台灣投信也因應市場需求，多重資產型基金發行熱度大增，尤其自2022年下半年特別明顯，22檔新基金送件中，就有半數為多重資產基金，多重資產基金已成為2023年熱度最高的產品類型，而聚焦金融主題的多重資產基金，更因有三大優勢有望成為兔年投資人的新寵。

中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原表示，優勢一是評價具吸引力。美國大型銀行股預估本益比從2022年初的12.5倍下修至8.8倍，若將美國大型銀行股跟標普500指數比較，相對估值約為53％，比過去25年均值約74％來得低，也就是說，金融股的投資價值逐漸浮現，且金融股的估值相對標普500指數更具吸引力。

優勢二財務表現穩健，張勝原表示，美國財報超級周開跑，美國大型銀行已陸續公布2022年第四季財報，受惠於高檔利率及穩健的放款成長，同期比較下淨利收都有突破性成長，其中摩根大通銀行淨利收成長48％至203億美元，美國銀行淨利收增幅也達29％至147億美元，主要受惠於較高的利率及放款穩健成長。

優勢三信用風險低。張勝原指出，從第四季財報可看出，美國大型銀行營運持續改善，更在「晴天儲糧」，為2023年的不確定性增加更多的防禦力，而不良資產及呆帳損失金額也是數十年來新低，在資本充裕、流動性良好之際，更能抵禦經濟衰退風險。

整體而言，張勝原表示，因高利率會提升非金融業的資金成本、進而影響獲利表現，反觀利率最敏感的金融產業能從中受惠，同時，金融海嘯之後，國際大型銀行也持續改善資本結構，也讓金融股或金融債能發揮相對亮眼的防禦效果，在景氣下行的大環境中，唯有金融資產更能達到攻守兼備的收益。