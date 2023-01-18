農曆春節將近，守歲民眾習慣燃放鞭炮趕年獸，但燃放鞭炮容易產生噪音擾鄰及消防安全等問題，炮屑、炮煙也易造成環境及空氣汙染，台北市環保局特別製作熱鬧應景的爆竹音樂，市民朋友可至環保局網站影音專區下載，目前下載已達1500次。

環保局表示，台北市人口稠密、建物緊鄰，且民眾的環保意識抬頭，對生活環境品質越來越重視，爆竹一聲除舊歲，也容易除掉鄰宅民眾的睡意。為了兼顧節慶習俗與生活環境品質，環保局製作環保無煙爆竹音樂，放置在網上，另也提供羅漢舞獅、鳳陽花鼓、新年喜洋洋、恭喜發財、拜大年等5首喜慶音樂，供民眾免費下載、以適當音量播放使用。

環保局提醒，春節期間屬於空氣品質不良季節(每年10月至次年3月)，燃放鞭炮不僅會製造噪音妨礙安寧，隨風飄揚的炮屑也會造成環境髒亂，而燃放鞭炮產生的硫氧化物及懸浮微粒(PM10、PM2.5)等空氣汙染物，也會影響城市及社區空氣品質。

因此環保局呼籲，為兼顧傳統信仰與環境維護，春節期間持續提供紙錢集中收運及焚燒服務，並統計全市已超過六成的寺廟實施不燒香、不燒紙錢，誠心不減又環保。

另環保局也提醒，春節1月20日（小年夜）晚上、1月21日除夕當天中午及夜間時段都加班收運垃圾，1月22日至24日（大年初一至初三）停收3天，但仍開放32處限時收受點供民眾使用，1月25日（初四）起恢復收運垃圾，1月27日（初六）起恢復收運大型廢棄物。