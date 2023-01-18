前台南高分院法官曾平杉在1997年至2013年任職期間，與涉訟當事人翁茂鍾飲宴、聚會，並接受翁茂鍾給予其本人、家人及友人各類幫助，及收受翁茂鍾餽贈之襯衫及保健保養品，他與女兒還曾持有翁的公司股票，懲戒法院判決免議。

懲戒法院職務法庭認為曾男違失行為有損司法或法官之公正、中立、廉潔、正直形象，戕害社會大眾對司法之信賴，可判決「降級」之懲戒處分，但他最後違失行為2011年6月27日，移送機關2022年3月11日，將其違失行為移送，已逾10年追懲期間，故應為免議之判決。

監察院移送指出，曾平杉在帶1987年間即與翁茂鍾因參加喜宴相識，且知悉翁茂鍾時任佳和集團總經理，而曾平杉之女在1993年曾經持有怡華公司股票總額約10萬元至18萬元不等，曾平杉本人於1995年曾經持有佳園建設股份有限公司股票總額約200萬元至210萬元。

1997年佳和集團旗下怡華公司所涉百利案經媒體大肆報導，曾平杉知悉翁茂鍾或其相關聯公司涉訟中，並且討論提供法律意見，還持續與翁茂鍾飲宴見面往來、接受翁茂鍾給予其本人、家人及友人各類幫助，並收受翁茂鍾餽贈之襯衫及保健保養品。