曾以《大餓》入圍金馬獎最佳新人獎、《女孩上場》入圍金鐘獎最佳女主角的演員蔡嘉茵，17日自然產生下女寶寶「樊內」，正式升格母親。蔡嘉茵與劇場導演樊宗錡愛情長跑6年後結婚，同屬幽默個性的兩人，將女兒取名「樊內」， 希望以幽默諧音（煩捏）的小名讓小孩可以開朗面對未來、學會自嘲與幽默，此外作為媽媽的她還可以在呼喊孩子同時，順道偷唸一聲「煩捏」！

演員蔡嘉茵於去年簽進張鈞甯成立的經紀公司「甯聚力文創」，不料一進公司即搞出人命，得知懷孕的她立即告知經紀公司，讓張鈞甯直呼「甯聚力雙喜臨門！」特別選購可以讓「樊內」從出生一路用到成人的成長椅給蔡嘉茵，說要讓餐桌椅代表「甯聚力文創」陪著小孩一起開心長大，並常叮嚀蔡嘉茵要好好休息，培養好的胎教環境。但蔡嘉茵是《如懿傳》資深迷妹，懷孕期間一有空閒便猛追劇，她說，我相信鈞甯演的海蘭是有正向力量，對胎教不錯啦！

蔡嘉茵幫女兒取名「樊內」，諧音「煩捏」相當幽默。（甯聚力提供）

17日蔡嘉茵第一時間在公司群組內告知順利生產，張鈞甯一看到照片中的小女娃後馬上報名要去月子中心看寶寶，有一個小姪女的她，一直以來對女寶寶情有獨鍾，這次看到嘉茵女兒的圓潤小臉，不斷大喊，太可愛啦，跟我姊姊一樣，都在騙人生女兒！

蔡嘉茵以電影《大餓》闖出星途，戲路獨樹一格。（甯聚力提供）

今年上半年蔡嘉茵工作滿檔，包含電影、影集的演出，她說：「我應該在坐月子後就要準備開始工作了吧！所以要好好享受月子中心的一切，同時也要好好陪伴自己小孩。畢竟回家後就得自己顧小孩了。」同時她也很感謝大家給了她工作機會，讓自己沒有後顧之憂的帶小孩。