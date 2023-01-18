台灣拒菸聯盟今天召開記者會，提醒政府務必在菸害防制法修正公告實施日之前，先完成三項準備工作。（王家瑜攝）

我國今年1月12日三讀通過「菸害防制法」修正案，民團提醒，本次修法牽涉到多個相關辦法，政府應在菸防法公告實施日前完成3件事，以免出現法律「空窗期」，等同為加熱菸菸商開後門，甚至造成全台約5萬家零售商挨罰。

歷經5次朝野黨團協商，「菸害防制法」修正案終於在立院三讀通過，這是立法16年來首度修訂，內容包括：納管加熱菸及載具、禁止電子煙、提高菸品警示圖文比例至50％、禁菸年齡提高至20歲。

由全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等團體發起的「台灣拒菸聯盟」，趕在農曆年前召開記者會，除了感謝不分黨派立委推動菸害防制，也提醒政府，務必在菸害防制法修正公告實施日之前，先完成三項準備工作。

首先，菸害防制法修正公告施行之日，必須同步依第7條公告「加熱菸為指定菸品」，否則屆時加熱菸及其載具將無法可管。董氏基金會執行長姚思遠指出，菸防法法規中使用許多模糊的名詞，若主管機關沒有同步公告「加熱菸是指定菸品」，納管指定菸品的條文等於是空白支票，加熱菸自然不受限制，可以大張旗鼓廣告宣傳，甚至免費贈送給民眾，也不需經過健康風險評估。

其次，菸害防制法修正公告施行日之前，必須同步公告修正「菸品資料申報辦法」，且加熱菸菸草柱須已完成申報，否則所有市面上的商品都屬違法。台灣醫界菸害防制聯盟秘書長、台大醫院家醫科醫師郭斐然指出，菸品成分須事先申報才能販售，加熱菸也是同理，未申報將有違法問題；除了菸草之外還有哪些添加物，菸商不應隱匿，要詳實申報，否則民眾無從得知可能造成什麼健康危害。

最後，根據菸害防制法修正後第13條，販賣菸品的場所應於明顯處標示「吸菸有害健康」、「未滿20歲及孕婦不得吸菸」、「本場所不供應菸品及加熱菸載具予未滿20歲者」等意旨之文字。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，在菸防法修正公告施行日之前，所有販菸場所都需依照新的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」更新標示，否則新法一上路恐違法被罰。

林清麗指出，全國有超過5萬個菸品販售場所，現在需要在公告實行前就改正標語，是相當複雜、繁重的工作，如何落實是值得關注的重點。全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示，家長會員遍布各地，非常樂意協助當地衛生單位，只要發現有還未完成更換告示的店家，就會協助提醒。