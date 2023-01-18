行車應注意車子的狀況，一名網友表示，路上一名重機騎士的卡通章魚哥擋泥板上寫「正在前往X你X的路上」，他再仔細一看發現騎士後輪胎胎紋幾乎消失，他說「騎他旁邊的都先敬三分」，貼文吸引超過8千名網友討論，「胎紋這麼淺，是不要命了？」

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見前方重機騎士的擋泥板是卡通《海綿寶寶》中的章魚哥，擋泥板上寫「正在前往X你X的路上」，但該騎士的後輪胎幾乎沒有胎紋，令他忍不住說，「騎他旁邊的都先敬三分」。

騎士的擋泥板吸引其他用路人關注，但有眼尖的網友發現，該騎士的輪胎胎紋幾乎消失。（圖／網友授權提供）

貼文上線，吸引逾8千名網友關注，「用生命在騎車」、「他的生命線快消失了」、「這後輪應該是正在前往醫院的路上」、「胎紋這麼淺，希望不會前往醫院路上」、「這種輪胎還敢騎上路，是不要命了？」、「有錢買紅牌沒錢換輪胎？」、「他正往他祖母的路上」、「他的胎紋快要像章魚哥的頭一樣光了」、「依照這個車胎，X祖先的可能性比較高」。

另外在臉書社團《小廢物俱樂部》也有網友針對擋泥板討論，網友表示「章魚哥擋泥板」在電商蝦皮就能買到，一張只要340元，一個月賣出131張。