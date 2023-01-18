2022年的香港房市量價齊跌、冷意盡顯。據香港土地註冊處資料顯示，去年香港房市成交量下跌近4成。其中房市買賣合約共5萬9619份，相較2021年和2020年分別下跌38％、18.7％；交易合約總值5544.6億元（港幣，下同），較2021下滑39.6％，較2020年下滑11.8％。

值得注意的是，據大陸財經網報導，統計截至2022年11月，香港房價已連跌6個月，創下2017年7月以來的5年多最低。上次低點還在2017年7月，當時香港私人住宅售價指數報337.5。

實際上，從2008年以來，香港房價僅出現三次下跌，分別在2008年、2020年及2022年。2022年的香港房市是繼2008年金融海嘯之後表現最差的一次。

另在租金方面，依香港差餉物業估價署數據顯示，去年11月私人住宅租金指數報175.2，單月跌幅擴大到超過1.3％且連跌3個月、較上年衰退4.2％，累計去年前11個月跌幅4.1％。

針對2022年香港住宅市場成交量情況，戴德梁行分析，去年住宅市場成交明顯放緩，上半年主要受第五波疫情影響，下半年則是升息與股市動盪等因素促使買家審慎，導致一、二手住宅成交繼續放緩。

地產經濟學家鄧浩志指出，最重要一點就是美聯準會的升息。由於香港是聯繫匯率制度，香港貨幣政策與美聯準會高度一致，港幣會跟美元一起持續升息，最終出現銀行存款收益更高，投資房產收益更低情況，導致資金從房市流出，流向銀行。

此外，鄧浩志也補充，這還和香港房市的「辣招」（房市調控政策）有關，使得各項稅費都增加了，抑制很多市場需求。

展望今年，戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，住宅市場仍受加息及環球經濟影響買家入市意願，相信部分業主因為供樓壓力加大而增大議價空間。預計上半年香港房價仍會維持下跌趨勢，但隨著市場預期利率有望在2023年見頂，下半年房價或趨向穩定，全年預計調整0至5％。

鄧淑賢更指出，股市如能在2023年保持升勢，加上通關口岸有望逐步開放等利多，相信能帶領香港經濟和房市漸回暖，住宅成交量或有機會較去年低位回升20％至30％，與2019年、2020年水準相近。