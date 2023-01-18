男性多在乎自己的性能力，也擔心不舉等倒陽問題，營養師表示，常見害男性倒陽的壞習慣包括攝取反式脂肪、菸、酒與過量咖啡因，而鋅、葉酸、等3類營養素則可讓精子數量與濃度增加，男性平常可透過多吃牡蠣、菠菜、核桃等食物讓自己勇猛。

黃鎮佑在其IG表示，常見4種害男性倒陽的行為，第一為攝取反式脂肪，例如炸物、乳瑪琳、奶精、西點、酥油；第二為攝取酒精；第三為抽菸；第四為過量咖啡因（即一天800毫克約等於4杯冰美式）。他解釋。過量咖啡因的攝取會影響精蟲活動力，若咖啡因來源為含糖飲料，影響會更大；而過量咖啡因的攝取會影響精蟲活動力，若咖啡因來源為含糖飲料，影響會更大。

若想提升精子品質，他建議，可攝取3種營養素，包括鋅、葉酸與精胺酸，其中，鋅和葉酸皆和人體DNA的合成有關，有研究指出，鋅若能搭配葉酸一起攝取，可讓精子濃度提升，並增加正常精子的數量；精胺酸則與精子活動力有關。

黃鎮佑指出，日常可透過南瓜籽、牡蠣、牛肉補充鋅，以維持睪固酮濃度及精子品質；吃菠菜、草莓、奇異果等含葉酸的食物，有助精子分化，增加精子數量；另可吃火雞肉、核桃、草蝦等來攝取精胺酸，增加精子活動力。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。