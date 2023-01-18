前台聯、國民黨籍立委羅志明與前海軍少將夏復翔疑似協助中共在台發展組織，高雄地院1月5日晚間裁定羅20萬元、夏15萬元交保候傳並限制出境出海。高雄地檢署不服原審裁判，決定提出抗告。今抗告成功，高雄地院明（19日）上午10點重開羈押庭。

羅2000年前為國民黨籍立委，2001至2008年間轉為台聯，台獨色彩鮮明，2006年曾參加高雄市長選舉，2009年轉回國民黨籍，2012年參與屏東立委選舉失利後淡出政壇，曾任台鹽廈門子公司董事長，目前為元富土地開發公司負責人。

羅淡出政壇後，疑似協助中共在台尋覓退役將領，看中夏在軍中人脈廣，2人聯手招募多名台灣退役將領到大陸旅遊、飲宴，提供中共統戰組織接觸、拉攏的機會。

夏為海軍退役少將，曾任海軍岳陽艦艦長、海軍兩棲艦長、168艦隊副艦隊長及海軍司令部少將政戰副主任等軍職，也是前國民黨黃復興黨部副主委。

檢調在1月4日兵分多路搜索後帶回21人到案，其中包含3、4名退役將領。檢方認為羅、夏2人供詞不實，傍晚複訊後向法院聲押，高雄地院裁定羅20萬元、夏15萬元交保候傳，並限制出境出海。夏的太太則以5萬元交保，前海軍艦隊指揮部徐姓司令以10萬元交保，羅的前助理則是無保請回。

當時羈押庭結束後2人還由法警特別「引導」路線，躲避媒體拍攝，引發特權爭議。雄檢隔天不服高雄地院裁定，提相關理由，向高雄高分院提出抗告，經高雄高分院合議庭審理後，18日二審撤銷原裁定發回地院，目前訂於19日上午10點重開羈押庭。