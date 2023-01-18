吳欣岱。（吳欣岱提供／袁庭堯高雄傳真）

民進黨今天舉行新任黨主席交接，副總統賴清德今宣誓就職民進黨第17屆黨主席，今天開始，身負黨務改革及選務重任；上午台灣基進已送來花籃，近日民進黨基層黨員因為反高嘉瑜，喊出票投基進台北市黨部主委吳欣岱；吳今天更是單獨送來兩個花籃，寫著「信賴台灣 真欣相岱」頗有向新任黨主席爭取「合作」之意。

賴清德今天宣誓就職典禮，中執委、縣市黨務主委等貴賓，預計共有六十多人出席，出席率高達九成；賴清德除了發表黨員談話，也將接受媒體提問。

今天上午，陸續有支持者送來花籃祝賀，由於目前沒有看到其他政黨送來花籃，台灣基進四個大花籃擺在民進黨中央10樓門外，最受矚目，其中該黨黨主席陳奕齊、祕書長王興煥聯名兩大花籃，寫著「眾望所歸」；吳欣岱則獨自掛名送了兩大花籃，寫著「信賴台灣 真欣相岱」。

由於近日民進黨立委高嘉瑜被基層黨員砲轟「背骨」，甚至有人要求應該開除她黨籍，更有人怒嗆，民進黨若提名高嘉瑜參選港湖立委，寧願在家裡睡覺也不投她，大家都對她「頭殼抱著燒」，更直言很多黨員都寧願投給基進黨的吳欣岱，也不會投給她。