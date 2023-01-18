新北限定款狗便（袋）箱「新北可愛柴」2021年推出至今，已於全市設置了64座，方便飼主取袋使用，為了響應這項便民措施，大型寵物量販連鎖業者魚中魚水族寵物有限公司特別贊助製作10萬個聯名狗便袋，且製袋過程中全程使用回收塑膠原料或邊角料回收再製，便民又環保。

環保局說明，新北可愛柴狗便（袋）箱是由台灣藝術大學老師李尉郎提案設計，再由民眾票選而打造，2021年度試辦設置22座，得到熱烈迴響，2022年度環保局也持續補助各區公所設置，目前全市16區已有64座（設置地圖：https://reurl.cc/oQmx6v）， 未來環保局也將持續增加設置數量，讓毛爸、毛媽遛狗更方便。

環保局表示，這次是首次與寵物業合作，由業者贊助10萬個聯名狗便袋，且使用回收塑膠原料或邊角料回收再製，符合資源永續循環精神。聯名狗便袋將放置於新北可愛柴狗便箱中，增加飼主便利性的同時，業者也可達到宣傳效果，達成公私協力、社會回饋、資源永續的多贏局面。

魚中魚水族寵物有限公司總經理總經理表示，透過此次合作推出趣味環保狗便袋，宣傳環保、隨手撿便的概念，讓飼主提升自主清理狗便的意願，同時藉由使用再生塑料製作的狗便袋，推廣資源回收再利用的重要性，啟發更多民眾環境教育的意義，並鼓勵大家在愛毛小孩之餘，一同為維護環境清潔盡一己之力。

環保局提醒，飼主應善盡清理寵物便溺責任，以免造成環境髒亂及他人的困擾；如發現新北可愛柴狗便（袋）箱有缺袋或有維護問題，可向狗便（袋）箱右側標示的管理單位反映。另歡迎更多寵物相關業者一起加入新北可愛柴狗便（袋）箱設置及管理維護的行列，共同重視環境衛生，維護新北好環境。