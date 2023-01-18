大陸新一屆全國政協委員名單凌晨公布。過往有不少香港演藝界人士晉身省、市級政協行列，但躋身最高級別的全國政協委員則不多，而剛出爐的全國政協委員名單中，著名動作明星甄子丹上榜，他也是繼汪明荃、成龍後，香港藝人中的又一個全國政協委員。

據查，汪明荃在1988年當選全國人大代表，1998年轉任全國政協委員，而成龍則於2013年接棒，獲委任加入全國政協之列，並於2018年連任。甄子丹名列最新一份全國政協委員名單，即他或於3月到北京出席「兩會」，正式踏足政壇。

在戲行內有「宇宙最強」外號的甄子丹為香港動作片演員，以硬橋硬馬武打片闖出名堂，上世紀九十年代中期的代表作有「精武門」，2008年更憑藉主演電影「葉問」爆紅，成為影圈炙手可熱的武打明星。

甄子丹在美國長大，他曾在訪問中提及自己從小有強大的民族心，早年已把美國籍退回，現在是百分百中國籍，是中國香港人，又指現在接拍外國電影，對方必須要尊敬中國人和中國文化，如不達到要求，他一定不會跟對方合作。