伊朗指控哈利犯下戰爭罪

哈利王子在出版大爆料回憶錄《備胎》（Spare），坦承殺過25名塔利班成員後，伊朗竟然拿來當擋箭牌，為吊死具有伊朗與英國雙重國籍的前伊朗國防部副部長阿克巴利（Alireza Akbari）辯護。

據《每日郵報》（Daily Mail）17日報導，現役和退役英軍指揮官指控哈利，為伊朗宣傳機器「提供彈藥」，並利用自身軍職謀取財務報酬。伊朗上周末以61歲的阿克巴利（Alireza Akbari）為英國情治單位執行情蒐任務為由，以絞刑處決，而受到英國批評。不過，哈利在坦承殺害塔利班後，德黑蘭便反駁，英國沒資格就人權對伊朗說教。

而英國前第一海務大臣威斯特（Lord West）不僅譴責伊朗處決阿克巴利的行動，也直批哈利是個「蠢男孩」。

此外，1名英國指揮官說，哈利讓自己成為德黑蘭政府的工具，而另一名曾在阿富汗服役的將領說，他應該為伊朗將謀害政敵和軍事衝突導致死亡相提並論負起責任。哈利除了自曝殺敵的「戰功」，令許多昔日袍澤感到失望外，還把戰場上的敵人形容為需要從棋盤上拿掉的棋子，顯然沒把他們當人看。