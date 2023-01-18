三星年度旗艦機Galaxy S23即將在農曆年後推出，其向來為非蘋陣營重要風向球，就在於台灣時間2月2日三星Galaxy Unpacked 2023發表會前，三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文率先爆雷，點名即將現身的Galaxy S23系列在照相、錄影，甚至晶片效能上都將更進一步。

盧泰文表示，行動科技的重要性逐年提升，如今已躍升日常生活的核心，人們透過這些利器，創造並消費能夠串聯、啟發或娛樂你我的內容，透過便利的單一端點，管理生活的各個層面－從身心健康習慣，到聚會、購物、旅行等。

盧泰文進一步談到，人們從值得信賴的品牌，挑選他們可以依賴的裝置，三星堅信行動科技可成為豐富人類生活的催化劑，這就是三星目前所作所為的背後驅動力。Galaxy S系列是三星落實此願景的最佳實例，今年，三星將為Galaxy S系列付諸加倍的努力，並延續一脈相承的創新理念。因此，Galaxy智慧型手機的專業級相機模組更加智慧，能輕鬆駕馭任何光源條件，成就最優異的照片與影片。除了最佳化軟硬體，三星秉持的開放合作理念，亦催生出最新的晶片組，實現最快速、最強悍的Galaxy效能。

盧泰文也預告，Galaxy S Ultra機種是體現Galaxy S系列的極致之作，三星將備受喜愛的Galaxy Note體驗注入Ultra， Galaxy S Ultra堪稱三星行動創新的巔峰之作，名列最出眾的機種，三星將於不久的未來，向各位展示Ultra的超群能耐，如何橫跨更多的裝置類別。

由於今年高通重獲台積電(2330)先進製程支持，故先前就有說法指出，三星Galaxy S23全系列都會搭載高通Snapdragon 8 Gen 2處理器，將不會再看到三星自家的Exynos處理器，故在晶片效能、功耗以及散熱表現上，也成為一大重點。