儘管公鹿雙星「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）及米德頓（Khris Middleton）因傷連續缺陣，球隊依舊努力維持著東區第3的席位，18日公鹿主場面對暴龍，由當家主控哈勒戴（Jrue Holiday）接管戰局，他飆出全隊最高的37分外帶7次助攻，率領公鹿以130比122收下比賽，不過焦點還是在公鹿長人布魯克羅培茲（Brook Lopez）與暴龍射手崔特（Gary Trent Jr.）爆發的衝突上。

末節剩下6分40秒，布魯克羅培茲與崔特糾纏在一起，直到完成進球動作後2人仍不願放開對方，很少會看到布魯克羅培茲這麼生氣，他甚至失去理智扯下崔特的頭帶，企圖製造更大的衝突，不過崔特始終保持冷靜，避免受到裁判的懲罰。

Unsure what Brook Lopez is mad about. pic.twitter.com/R7YosJ2vZ3 — Keerthika Uthayakumar (@keerthikau) January 18, 2023

眼看崔特沒有任何反應，阿奴諾比（O.G. Anunoby）便成為了布魯克羅培茲的目標，雙方互相推擠著對方，暴龍球隊顧問Jamaal Magloire也加入了戰局，3人最終遭到技術犯規的吹判，但爭吵事件的起頭者布魯克羅培茲則是連吞2次技術犯規，被裁判給驅逐出場。

暴龍控衛范維利特（Fred VanVleet）攻下全場最高的39分卻做白工，敵不過公鹿眾將高達53.5%的投籃命中率，除了哈勒戴之外，格雷生艾倫（Grayson Allen）單場也貢獻4顆三分球得到25分，共同撐起雙星不在時的進攻火力。