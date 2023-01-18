農曆年節將至，北市贈送年菜活動已邁入第15年，今年有110家團體提供贊助，共提供2800份年菜給低收獨居長輩及弱勢家庭，社會局長姚淑文表示，除了致贈年菜，今年首次推出吉食平安專案，讓年節時有生活急難民眾，能到派出所領取餐券或商品卡飽餐一頓。

社會局指出，這次規畫的年菜內容包含葷、素兩類，有佛跳牆、梅干扣肉、紅燒魚片、花雕醉蝦、人蔘全雞及蘿蔔糕等。（張芷瑜攝）

蔣萬安表示，北市贈送年菜活動已舉辦15年，今年贊助的團體企業增加至110個，也感謝唐氏症基金會加碼致贈800份，讓年菜份數增為2800份，這次年菜也特別照顧素食者及長者，不僅葷素都有，年菜也煮軟讓長者好入口，並擴大推出「春節吉食平安專案」，結合警政資源，讓弱勢族群溫飽。

姚淑文說明，除了提供年菜讓弱勢家庭過好年，今年首次推出吉食平安專案，在春節10日假期內，若突遇生活急難的民眾，可到派出所領取「希望好食堂餐券」或「超商商品卡」擇一，每張商品卡面額為100元，領取後警察也會聯繫社工，提供民眾更多關懷服務、急難救助等資源。

姚淑文也說，商品卡可直接在商超購買，希望好食堂餐券則能到北市合作的300多家食堂用餐，餐券上會有資訊，可掃Qrcode了解鄰近有哪些店家能使用，未來希望可以推廣餐券概念，擴大合作店家。

社會局指出，這次規畫的年菜內容包含葷、素兩類，有佛跳牆、梅干扣肉、紅燒魚片、花雕醉蝦、人蔘全雞及蘿蔔糕等，另有614份素食組供長者選擇；弱勢家庭的菜色則因家庭人數多，會以提供大份量為主，包含梅干菜扣肉、糖醋鮮鱸魚、蔘棗燉全雞、蘿蔔糕、臘腸禮盒，共有1386份。

社會局表示，唐氏症基金會加碼致贈「2023玉兔嬉春好運到 春節送愛」專案所募集的800份年菜禮盒，將依社工評估發給身心障礙朋友及弱勢家庭，並感謝中視慈善愛心基金會提供低收獨居長者，每人1000元紅包，另外，國際同濟會北市區也號召23個分會80多位志工，協助送年菜給行動不便的長輩，傳遞更多溫暖與愛。