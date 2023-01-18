深圳市住建局網站17日就《深圳市共有產權住房管理辦法（徵求意見稿）》等公開徵求意見，研擬對共有產權住房銷售價格，按土地出讓時市場參考價格的50％左右確定，並採取封閉流轉制度，簽訂買賣合約滿5年後，購房人可對符合條件的物件轉讓個人產權持份或申請收購。

大陸的「共有產權住房」，意指的是政府提供政策支持，主要採用市場化方式建設籌集，限定套型面積、銷售價格、使用和處分權利等，實施政府與購房人按比例共有產權的住房。

根據《深圳市存量住宅用地資訊（截至2021年12月31日）》，深圳市共有產權住房包括可售型人才住房和安居型商品房。目前，共有產權住房在北京、上海等城市已落地。但因流轉制度不同，受歡迎程度也不一樣。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，如果房產上市流通的條件比較嚴格，房產受歡迎程度也會不太樂觀。

據深圳市新發布內容顯示，共有產權住房實行產權按比例共有，購房人產權持份是按項目銷售均價占市場參考價格的比例確定，原則上不低於50％，同批次銷售的同一項目的產權占比相同，其餘部分為政府產權。

而共有產權住房實行產權封閉流轉。簽訂買賣合約未滿5年需退出的，應向代持機構申請收購個人產權；合約滿5年的則可向符合條件的物件轉讓個人產權或申請收購。

在條件方面，目前提出申請條件主要為深圳戶籍、在深繳納社保滿5年、無自有住房、未在本市享受過購房優惠政策、5年內未在本市轉讓過或因離婚分割過自有住房等。