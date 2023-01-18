被行政機關耽誤的家俱賣場！行政執行署新北分署日前執行樹林某沙發工廠欠繳罰鍰的案件，工廠負責人因無力繳納10萬元罰鍰，便提供12款全新沙發新北分署變賣，不料第1天就全數完售，老闆又追加5款存貨，最後共賣出17組沙發，變現34萬餘元，負責人不但將罰鍰全數繳清，還能額外領回20餘萬元。

這家位於樹林的沙發工廠，2021年10月間，因非法僱用2名越南移工，遭新北市勞工局查獲，並依違反就業服務法裁罰15萬元。該案去年6月移送新北分署執行，呂姓負責人去年11月親自前往新北分署向書記官說明，表示工廠先前歷經火警，廠房、機具付之一炬，好不容易向銀行貸款後才重建，卻因原先雇用的師父無故曠職，為擔心無法出貨，才會臨時雇用越籍移工，反而因此受罰。

呂男也說，近年來因為疫情影響，使得訂單大幅減少，收入也因而銳減，所以書記官同意讓他先繳納5萬元，剩餘款項以分作5期、每期2萬方式繳納。不過去年12月，呂男再度項書記官說明，訂單仍不見起色，產製的存貨也缺乏銷售管道，無力償還剩餘罰鍰，只能將庫存的全新沙發交由新北分署變賣換現來繳交餘款。

新北分署為了順利達到徵起目的，並協助呂男度過難關，遂於今年1月9日至13日公開出售，以成本價每組1萬5000元至2萬5000元不等的價格出售，除了售價僅市價一半外，還出動3名書記官及執行員充當Show Girl拉抬買氣，首賣當日就賣出8款共14組沙發。

不料買氣熱絡，仍有不少民眾想要搶購，因此負責人又回倉庫找出5款沙發供新北變賣，最後在5天拍賣日當中，共賣出12款、合計17組沙發，不僅讓呂男順利繳清罰鍰之外，還額外領回20多萬元款項，讓他得以周轉順利過年。