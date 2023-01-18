美國27歲新生代超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner），以179公分的高挑身材及厭世的高級長相受到眾人矚目，加上她還是知名度超高的「卡戴珊家族」其中一員，使她尚未出道前就累積超高人氣，成為模特兒後身價更是水漲船高，躍升最富有的超模之一。而與小賈斯汀（Justin Bieber）辣妻海莉比伯（Hailey Bieber）情同姊妹的她，在近日一同出席出席好友舉辦的Party時，坎達兒珍娜一襲性感的透視裝，立即成為全場矚目的焦點。

坎達兒珍娜與海莉比伯，日前一同出席超模好友洛瑞哈維（Lori Harvey）的26歲慶生趴，她們一下車就被等待已久的媒體及粉絲包圍。而Party主題為黑色，沒想到坎達兒珍娜竟穿著一件全身透視的黑色薄紗斜肩連身禮服性感出席；雖在陰暗處禮服看起來就像是一般的貼身連身裙，將她凹凸有致的曲線完美呈現，但經過攝影師強光一打，才發現坎達兒珍娜「上半身完全沒穿」，就連避免走光的胸貼也沒有，大方解放性感的雙峰，下半身則是穿著黑色丁字褲，火辣指數瞬間破表，令網友看了大噴鼻血。

坎達兒珍娜（Kendall Jenner）穿透視裝出席好友生日趴。（圖／達志影像）

隨後坎達兒珍娜也在個人IG上公開一系列火辣側拍，讓網友看了忍不住留言：「美死了」、「我會尖叫」、「誰不喜歡看她的身材」、「媽呀！我沒了」、「完全被經驗到了，看著也太美」、「看起來真的不色情，時尚感太強」、「身材太絕了」、「不愧是超模」獲得大批網友讚賞。