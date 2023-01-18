日本央行18日並沒有驚人之舉，現階段實施的超低政策利率沒變。同時，上個月下旬放寬的公債殖利率控制曲線上限，還是一樣是0.5%。市場原本預估，日本社會飽受通膨壓力之下，當地央行應該會逐漸取消大規模景氣刺激計畫，且慢慢邁向正常化。不過，事實並非如此。

經過為期兩天的既定政策利率會議後，日本央行決策成員一致同意維持目前YCC（殖利率曲線控制）政策不變，短期利率設為負0.1%，長天期10年期公債殖利率放在零左右。

原以為會放寬或取消的YCC上限，維持0.5%不變。日本央行也表示，會繼續大買債券。專家學者認為，日本央行這次的決議，並未修正債市遭到扭曲的現況。

由於日本10年期公債殖利率繼續升破上限0.5%，迫使日本央行在16與17日共砸下3兆日圓，約230億美元公債。同時，日本央行在12與13日，更是花了近10兆日圓來壓低殖利率。

至於2023年與2024財年通膨預估，日本央行還是認為從4月開始的新2023財年物價可望下降，部分原因是政府已實施的各項補貼政策，包括水電瓦斯等公共設施使用費用。

日本利率政策維持不變，也讓日圓走貶，日股上漲。日股18日午盤收盤時，日經漲0.62%，東證也漲0.37%。但消息一傳到午盤，日經立刻衝高一度大漲2.2%左右，東證也漲1.6%。至於日圓則出現失望性賣壓，兌一美元價位在128.12至131.48之間，日圓曾大貶2.5%左右。