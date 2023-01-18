大陸國家發改委等部門近日再召集鐵礦石相關企業開會，並告誡不得哄抬鐵礦石價格、不得過度投機炒作。這是2週內，大陸官方第3度對鐵礦石行業發出警告。

據大陸國家發改委公眾號，近日，發改委價格司、市場監管總局價監競爭局、證監會期貨部與部分鐵礦石貿易企業和期貨公司召開會議，分析鐵礦石市場和價格形勢，詳細了解有關企業參與鐵礦石現貨和期貨交易情況。

三部門於會上提醒告誡有關企業依法合規經營，不得編造發布虛假訊息，不得選擇性引用數據和訊息、故意渲染漲價氛圍，不得捏造散佈漲價訊息，不得哄抬價格，不得過度投機炒作。

消息稱，發改委、市場監管總局、證監會將持續密切追蹤市場動態，進一步研究採取措施，加大現貨和期貨市場監管力度，嚴厲打擊過度投機炒作等違法違規行為，切實維護市場正常秩序。

這是今年以來，大陸官方第3度對鐵礦石相關企業發出警告。本月6日，發改委針對近期鐵礦石價格過快上漲等情況召開會議，分析研判鐵礦石市場和價格形勢，聽取業內專家和部分市場機構意見，研究加強鐵礦石價格監管工作。

發改委15日則表示，近日個別鐵礦石資訊企業轉載不實舊聞，混淆視聽，對市場造成不良影響，發改委價格司第一時間已約談有關資訊企業。