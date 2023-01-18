2017年年總統府舉行年改國是會議，北市警方為防陳抗，在總統府周邊道路架設鐵拒馬，吳姓女子騎車路過不慎自撞拒馬，導致下半身癱瘓，事後她聲請國家賠償，一審判決台北市中正二警分局須賠償吳2148萬多元，二審改判賠874萬多元。可上訴。
2017年1月22日總統府舉行年改國是會議，警方在周邊道路設管制區架設拒馬，當天凌晨，33歲吳女騎車由博愛路轉入愛國西路慢車道，在捷運小南門站4號出口處撞上拒馬，重傷住院治療，因下半身癱瘓不良於行，生活起居需專人全天照護。
事後吳聲請國賠，主張中正二警分局未依相關規定，在拒馬周圍擺放交通錐、設置警告燈號、封鎖線或派遣員警巡守，涉有過失，請求賠償醫療、生活及看護費用、精神慰撫金共3069萬8476元。
但法官依據監視器畫面，發現警方確未在拒馬活口處擺放交通錐、改道牌或警告燈號、封鎖線，吳女及同事先後從拒馬活口處駛入，亦未遭員警攔阻；法官認定警方對拒馬之管理設置有欠缺，應負賠償責任。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。