影集《做工的人》原班人馬金鐘視帝李銘順、薛仕凌、游安順、苗可麗及曾珮瑜回歸！共同演出《做工的人 電影版》，將於3月31日春假檔期上映。18日公佈超前導預告，故事聚焦在「噗嚨共」李銘順、薛仕凌、游安順3人如何成為麻吉的過程，更見到他們青春的新造型曝光，再現做工的人可愛面貌。

影集《做工的人》原班人馬再演電影版，帶來笑料與感動。（華映提供）

《做工的人 電影版》故事發生在11年前，噗嚨共3人相遇的那年，見李銘順一頭捲髮現身，他表示當初知道要演年輕10歲的角色「阿祈」時，心想要如何和影集的模樣做出區隔，原以為要剪更短的頭髮，沒想到劇組幫他設計了泡麵捲髮，他大呼驚喜！透露自己年輕時也常常留長髮並燙捲，新造型讓他回想起以前的青春時光：「真的一瞬間就讓我入戲，立刻覺得變年輕了。」

《做工的人 電影版》超前導海報曝光。（華映提供）

而薛仕凌則是以一頭紅髮現身，似乎帶著當時台灣本土年輕人很「瞎趴」的氣息，他透露當初在拍攝影集版時，曾設想過角色「阿全」年輕時的模樣，和這次做出的造型感很相似，「原來導演的想法和我一樣啊！阿全有一種宮廟Style！」但游安順扮演老實的「昌哥」，則是維持萬年不變的模樣，10年之前就老來放，在霸氣的太太苗可麗妻管嚴之下，口袋空空，連請喝飲料都辦不到，笑果十足。