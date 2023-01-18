台中市1名家長發文投訴，兒子就讀國中體育班，去年7月入學後，遭同學「性霸凌」3、4次，質疑校方及球隊沒作為。校方今天中午回應表示，均依家長要求及程序處理，性平會調查小組去年9月間受理，因家長要求暫不啟動調查，循司法途徑處理後，去年11月30日才要求校方啟動調查，性平會已在去年12月20日訪談當事人，目前由律師撰寫調查報告中。

針對家長投訴，校方指出，該名學生去年9月向教練反映此事，學校性平會受理後，去年9月22日召開第一次會議，家長要求暫不啟動調查，也已了解相關救濟管道，並於事後報案，循司法途徑處理。

校方說，該案在法院於去年11月29日開庭後，家長向學校表達希望校方啟動相關調查。學校性平會在去年11月30日受理，並在同年12月20日完成當事人的訪談。

校方指出，目前全案由律師撰寫調查報告中，尚未結案，等調查報告結果出爐，將再召開性平會，校方將根據性平會調查小組建議，進行後續處理。