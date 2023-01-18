一名人妻在匿名論壇「Dcard」表示，之前住在大樓，因孩子活潑好動，經常在家裡跑跳，氣得樓下鄰居上門罵：「要生小孩就去住透天」。老公知道後，還真的換了透天厝，再把原屋出租，鄰居遇到新房客，下場更慘！

原PO說，孩子正處於愛跑跳的1歲年齡，雖然家裡有鋪地墊減少噪音，但樓下住戶還是嫌吵，某次對方敲門嗆「要生小孩就去住透天，沒錢不要生啊！影響鄰居，都快得憂鬱症了」。

自知理虧的原PO只好頻道歉，結果老公大丈夫被激發，「我們又不是沒錢，那就買透天吧」。後來一家3口搬到新家，舊家則租給同樣也有小孩的家庭。

後來原PO回社區拿信，遇到樓下鄰居，對方又念「可以不要租給有小孩的嗎？換一個人吵而已，這家都講不聽欸！敲門也不理，太擾民」。

原PO反嗆「住大樓就是會這樣，不開心可以去住透天」，鄰居啞口無言秒被擊落，讓原PO內心暗爽。文章曝光後，一票網友叫好，「好高級的反擊方式」、「快告訴房客，你拚命跳，樓下反映一次房租少收100」。