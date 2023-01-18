日前爆出基隆市有刑警與幫派背景人士餐敘，經過內部調查，基隆市警察局18日表示，日前參與餐敘的8名員警全都遭到懲處，並追究正副分局長、偵察隊正副隊長及二組組長督導不力的責任。基隆市長謝國樑也表示，肯定市警局督察室明快且詳細的調查。

日前有人在臉書社團上傳一段影片，並指出影片中是基隆市刑警為有幫派背景的人士慶生，發文者還附加一句：「基隆刑警小弟齊向大哥祝壽，這社會亂了。」

影片曝光後，基隆市警察局局長張樹德與督察長徐俊生立刻成立專案小組詳加調查，原本18日上午便公布了相關懲處，但據了解，有警界高階長官認為應擴大懲處，市警局再度研議，11時許公布最終懲處名單。

基隆市警局表示，基市第三分局鄭姓小隊長13日晚間邀約7位同仁與具有幫派背景的林姓友人在暖暖區某餐廳聚餐，雖然鄭姓小隊長有事先報告，但原本報告內容是向林某「諮詢」，與實際餐敘甚至慶生的內容不符，再加上慶生畫面又遭他人錄影轉傳，引起社會譁然，嚴重影響警譽，核予記過二次，並改調制服警員。

同桌的崔姓小隊長、黃姓偵查佐、呂姓警員因為是勤務中受邀前往餐敘，並與特定對象接觸後，未依規定報告，違反勤務紀律及與特定對象接觸交往規定，其中崔姓小隊長身為幹部，未能以身作則，核予記過一次，並改調制服警員；其餘2人各核予記過一次，黃員改調制服警員，呂員歸建派出所。

另外，盧姓警務員兼代理分隊長因為身為偵查隊幹部，勤餘與特定對象接觸後，未依規定報告，核予記過一次，免除代理分隊長，改調行政警務員。另外3名林姓、謝姓、盧姓偵查佐，雖然是勤餘受邀前往餐敘，但因為與特定對象接觸後，未依規定報告，各核予記過一次。

除了當天參與餐敘的員警外，基隆市警局也追究第三分局正副分局長、偵查隊正、副隊長、第二組組長對屬員督導不力，內部管理不當之責，分別核予申誡、記過處分。偵查隊長調離主管職務。

對於這件事，基隆市長謝國樑表示，身為警務人員和黑道人士之間關係應該要更有分際，相關廉政倫理規範也有詳細規定，無論公務人員、政府首長及民意代表，未來在基隆和黑社會份子的分際，應用更高的標準來看待。

謝國樑強調，民眾在選舉期間就對這些事情非常關心，督察室這次的調查做得相當詳細，應給予肯定。他強調，基隆要邁向新時代，更乾淨透明的政治環境，就應該和黑社會要有分際。