成宮仁（左）和微信佐一同入鏡炫腹。（陳郁翔提供）

成宮仁（左）和微信佐深情對望，引人遐想。（陳郁翔提供）

成宮仁說他的笑容常被稱讚。（陳郁翔提供）

27歲日本AV男優成宮仁日前受邀來台灣夜店表演、上YT節目宣傳，他主動找上「台灣情色綜藝小天王」之稱的陳郁翔頻道合作，與曾入圍廣播金鐘獎的Podcast《甲板日誌》主持人迪克，進行一場「台灣味美照PK賽」，性感、笑點雙重噴發，可愛笑容與誘人腹肌一次滿足喜歡他的粉絲。

從安定、缺乏新鮮感的建築工作辭職，成宮仁AV、GV雙管齊下、男女通吃，踏入情色產業短短1年半，就收穫許多粉絲，這趟來台，支持者熱情反應完全超乎他預期：「台灣人的親切友善讓我嚇一跳，非常難忘。」

成宮仁坦言，此行是想測試、提升自己在台灣的知名度，品嚐慕名已久的滷肉飯，因此和經紀人事先做了研究，相當欣賞在Only Fans網站上經營「飛機杯盲測」的情色影片導演陳郁翔，主動提出合作。

陳郁翔在他的同名IG 、YT頻道為遠道來訪的成宮仁特別設計了一場「台灣味美照PK賽」，為遠道來訪的成宮仁特別設計了一場「台灣味美照PK賽」，由知名網紅、Podcast《少年歐巴桑》主持人信佐擔任評審，和迪克進行3種不同任務的美照PK，兩人必須先後拿著油條、阿嬤購物袋拍出性感照片，最後再和台灣男孩陳郁翔合拍情侶照。

過程中，走搞笑路線的迪克時而把油條插進長褲的拉鍊中，時而以購物袋矇住整個頭；反觀靠性感吃飯的成宮仁，手拿油條在嘴邊吐舌輕啜的表情，陽光卻又充滿誘惑，成宮仁說：「我的笑容經常會被稱讚，所以想用可愛的感覺來完成這個拍攝。」另一個手持復古購物袋的主題，只見他一手拿著提袋，另一首拉開上衣秀出傲人腹肌，吸引現場尖叫連連。

到了最高潮的台灣男孩情侶照合拍，曾在媒體訪問時表明自己是直男的成宮仁，展現敬業很快進入狀況，與陳郁翔拍起四目相交、勾脖子的借位親吻照，幸福感滿分，工作人員不斷拱兩人「親下去！親下去」。對此成宮仁表示一點都不難，只要把很想親對方的心情完全表現出來就好了。

短短1個小時的錄影，成宮仁說：「我今天玩得很開心。」希望很快能再來到台灣與粉絲見面。陳郁翔對於這次受到日本當紅一線男優青睞點名合作，欣慰表示自己這些年努力的堅持沒有白費：「台灣情色產業已經收到國際矚目，參與世界情色作品競賽，更吸引來自不同國家的情色演員爭相來台宣傳合作。」「成宮仁性感台灣遊」影片今（18日）起在「陳郁翔」YT頻道、IG上架。