虎年台股14,932.93點封關，虎年一年以來，集中市場下跌2,741.47點，跌幅約為15.51％。民眾對今年指數看法為何？國泰金(2882)調查民眾對於2023年上半年台股加權指數高低點的預期，有近6成民眾認為2023年上半年台股加權指數高點會介於14,000(含)~16,000點之間；有65％民眾預期2023上半年台股加權指數低點可能跌破13,000點。

對於今年上半年高點預期，調查結果顯示，28.8％的民眾認為台股指數上半年高點將介於14,000(含)~15,000點區間，28.3％的民眾預期高點落在15,000(含)~16,000點區間，28％則認為高點會超過17,000點，僅14.9％的民眾預期高點會在16,000(含)~17,000點區間內。

至於今年上半年台股低點預期，有44.5％的民眾預期上半年台股低點將在12,000點下方，22.9％認為低點會落在13,000(含)~14,000點區間，20.2％的民眾則認為台股低點將介於12,000(含)~13,000點區間，僅12.4％民眾預期低點高於14,000點。