長桌摔地所幸無砸到其他人。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

地磚還留有遭砸碎痕跡。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市鼓山區一棟大樓，住戶日前請來搬家公司吊掛大型家具，幾名工人把長桌運到陽台邊，沒想到下一秒長桌就「墜樓」，嚇得一旁女子驚聲尖叫，所幸無人受傷。高市勞檢處表示，原因推判是未於事前評估並選用適當吊掛用具及採取正確吊掛方法，已透過該影片聯絡廠商了解當時情況，將可依據《職業安全衛生法》第43條處以3到30萬元罰鍰。

《記者爆料網》上轉傳一段影片，畫面中幾名工人正將一塊長桌吊掛至1樓，眾人先緩緩地將長桌推到陽台外，一旁的人也喊：「小心喔」，大家扶著長桌不停調整角度，一邊用對講機確認後開始吊掛，一旁人見狀還說：「我怎麼覺得斜斜的」，這話才講完沒多久，這張長桌就從高樓墜落，嚇得一旁女子驚聲尖叫，其他人也嚇傻。

這塊長桌墜落後，大樓外的地磚遭砸碎，周遭還放著三角錐，所幸無造成人員傷亡，發生當日於周遭工作的民眾表示，當下聽到「砰」相當大一聲，出來看才發現有家具掉落躺在地板，不過周遭都有大範圍管制，也沒有路人經過，後來也有人員前來處理。

高市勞檢處表示，已透過該影片聯絡廠商了解當時情況，原因推判是未於事前評估並選用適當吊掛用具及採取正確吊掛方法。

勞檢處表示，執行吊掛作業時，應檢視物品之形狀、大小及材質等特性，並選用適當吊掛用具及採取正確吊掛方法，以防止物品於吊運作業過程中飛落，同時對於使用移動式起重機於鄰接道路作業時，作業區內禁止無關人員進入，必要時並設置警告標示，如廠商違反規定，將依據《職業安全衛生法》第43條處以3到30萬元罰鍰。