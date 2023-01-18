荷蘭總理呂特（Mark Rutte）今天造訪美國白宮時，向美國總統拜登表示荷蘭將加入美、德行列，提供愛國者（Patriot）飛彈給烏克蘭。
路透社報導，呂特在白宮告訴拜登說：「我認為荷蘭的加入很重要，我今天早上也與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）討論此事。」
拜登則是感謝呂特「非常、非常堅定地」支持烏克蘭。
呂特表示，荷蘭已決定加碼25億歐元（約新台幣830億元）來支持烏克蘭。這是荷蘭政府先前就已宣布的。
拜登與呂特今天談及的議題相當廣泛，包括荷蘭在美國對中國出口晶片製造技術發布新限制的關切。
荷蘭貿易部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）15日時曾表示，荷蘭不會草率接受美國有關晶片技術出口的要求。
美國去年10月採取全面措施，限縮中國自製晶片能力。美國貿易官員當時表示，預計荷蘭和日本將很快實施類似規定。
荷蘭最大企業是半導體設備供應商艾司摩爾控股公司（ASML Holding）。
針對兩位領袖的會談，白宮發布聲明說，拜登與呂特「討論了安全的供應鍊、關鍵技術對兩國安全和經濟繁榮的重要性」。
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