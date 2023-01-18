2024國民黨總統人選產出方法尚未定案，黨內已有不少人表態，國民黨黨務人士分析，初選恐勢在必行，預判啟動點約5月前後。國民黨新科立委王鴻薇上午接受「千秋萬事」節目專訪直言，「不完全贊同初選」，因為2024太特殊了，可能辦了初選反而讓最強的人不能出線，甚至還會造成國民黨的分裂。

王鴻薇表示，「我並沒有完全贊同一定要初選」，以她自身例子來說，如果她的選區要辦初選，她個人絕對不會參加，因為有正當性不足的問題，後來她選區就用徵召方式，今天不是初選才能推得出人選，「如果初選推出的人選比較弱，那一定要初選嗎？」

王鴻薇強調，2024一定要團結，如果她這次的選舉裡有一點貢獻，那就是大家看到國民黨的團結，所以現在要有一個認知，只要有最強人選，大家都是最強啦啦隊，所以團結與整合很重要，包括整合國民黨以外的在野勢力，但不能國民黨內部都不整合。

王鴻薇坦言，初選確實是一個民主機制，但確實也常常造成分裂，10個裡面有9個都會攻擊對方，在這個過程裡就埋下分裂的種子，民主初選是必要的，而且2024太特殊，但如果辦了初選讓最強的人不能出線，還造成國民黨的分裂，她會寧願選擇不要初選，這是基層的想法。

對於王鴻薇日前建議，2024總統大選與民眾黨主席柯文哲、永齡基金會創辦人郭台銘尋求合作可能，將其納入國民黨內民調，她表示，她不是指柯文哲、郭台銘都要加入國民黨的初選，而是一起做民調，假設最後柯輸給侯友宜，那是不是可以來合作？或是請郭台銘一起來支持侯友宜等。