東區林森多目標立體停車場今天動工。(台南市交通局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市政府於台南監理站內規畫林森立體多目標停車場，除有林森圖書館進駐，未來也將附設交通局裁決中心等行政辦公廳舍，這座多目標立體停車場新建工程今天動工，工程經費11.74億元，預計2025年8月完工，提供545席汽車停車位、857席機車停車位，完工後，將成為台南市量體最大的立體停車場。

市長黃偉哲表示，台南市向中央爭取9座前瞻立體停車場，今天動土的是東區第3座立體停車場，另2座為東區青年路E8、文化中心E5等2座前瞻立體停車場。他說，林森這座基地位於東區精華地段，周邊緊鄰住宅區、學校及行政機關，交通局也將土地效益最大化，預計2年後完工，將可讓東區民眾停車變方便，且也把東區林森圖書館遷移到這邊，對市民非常便利。

交通局指出，整個工程經費為11.74億元，中央補助經費3.09億元，不僅增加停車空間，解決民眾洽公一位難求課題，更有效利用停車場用地多目標設計，可望成為東區新地標。

交通局長王銘德表示，東區林森多目標立體停車場位於監理站內，鄰近三角公園、住宅區及行政機關，立體停車場規畫地下1層、地上7層，外觀以格柵設計，串聯南北向綠色軸帶，並留設通透的街角空間與友善人行步道環境，將停車場與環境景觀有效整合。

王銘德說，停車場完工啟用後，除可有效紓解周邊的停車需求，並提供民眾人文薰陶、行政洽公等多元服務空間，更加提升東區整體生活環境，未來營運將導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便利的停車環境。