大陸《科技日報》18 日報導，隨著各地新冠病毒感染高峰陸續過去，有部分人從始至終就是沒有「陽過」的「未陽人」、「天選之人」。中國工程院院士張伯禮表示，在實踐中觀察到，由於新冠病毒感染力較強，是否感染新冠病毒與患者的身體因素關係相對較小，而與採取的防護措施是否完備、生活習慣是否良好關係更大。

張伯禮說，「拋開尚在研究探索中的基因因素，理論上身體更健康的人群相對於體弱的人群更不易感染病毒。」看看沒「陽過」的人群，其日常保護措施大都比較到位，能夠做到科學佩戴口罩、勤洗手，甚至隨身攜帶酒精消毒，盡量避免與公共物品接觸，減少摘下口罩次數；日常生活規律，均衡健康飲食，生活路線規律，避免前往人多場所，不進行非必要人員接觸，不僅注意在工作單位的防範，也注意家庭內部的消毒。

「此外，未感染人群中有相當數量的人已經完成了新冠疫苗和加強針的接種，對新冠病毒有一定的預防作用，降低了感染的概率。」張伯禮說。

不過張伯禮也表示，有些沒「陽過」的人群，也可能是感染後無明顯症狀表現，也可能是沒有及時進行核酸檢測。

「無論沒『陽過』的人，還是已經『陽過』的人，都不能放鬆警惕。」張伯禮提醒，要堅持科學佩戴口罩，乘坐公共交通工具更要注意個人防護；在春節期間，盡量減少走親訪友、串門聚會；有基礎病的高齡患者應及時接種疫苗和加強針；老人、孩子、孕產婦等重點人群要儘量減少外出，避免感染或再次感染。

「當前的確有研究表明，不同類型的白細胞表面抗原與病毒的結合能力有差異，有些能快速識別、快速清除病毒；有些則與病毒結合不佳，使病毒在身體中更易複製傳播。」張伯禮介紹。

目前有專家團隊在對疫苗有效性的實驗資料分析過程中發現，白細胞表面抗原類型與新冠疫苗抗體應答和突破性感染風險之間存在關聯，這表明的確有一些人擁有特定基因型，使他們更不容易感染新冠病毒，如HLA-DQB1＊06等位基因。

「這些基因在中國乃至世界的攜帶者數量均較低，所以絕大多數人既不具有易感基因也不具有抗感基因。」張伯禮說。

「除此之外，白細胞、干擾素、T細胞的相關調控，細胞的ACE2受體發生突變或者受體先天缺乏也可能會影響新冠病毒的易感性，從而降低感染概率。」張伯禮說，因此部分人群能夠保持陰性並不能完全確定為基因因素，仍需要更多的實驗資料和臨床數據的支持。

張伯禮表示，雖然「天選之人」的比例並不大，但是其對未來疫苗和藥物的研發或將產生很大的幫助，也給未來的疫情防控策略及方向提供了新的思路，因此也需要重視對這類「先天不感染者」的深入研究。