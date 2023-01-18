宋逸民教會「藝起發光」爭議持續延燒，前教友資深媒體人王瑞玲更是接連砲火瞄準教會，更在近日發現教會統一編號登記營業項目是「經營網路購物」，表明將到國稅局查清楚，對此，宋逸民教會也不忍了，在今（18）日發出千字文反擊。

宋逸民教會「藝起發光」今（18）日稍早發文，文中開頭直接表示「本協會實不欲隨王瑞玲小姐之不實言論隨之起舞，以成為遂炒熱其個人熱度之工具，然深感遺憾」接著稱王瑞玲指控教會為網購公司是「以不實文字誤導大眾以傷害本協會名譽」。

另外，聲明中提及教會因有「透過youtube網路頻道宣傳大愛及正面價值等影音資訊此事，而於去年十月份透過會計事務所依法進行該項目之登記，並依法處理申報」至於，王瑞玲曾控訴金額達10萬多的奉獻資料未被上傳至國稅局，她將到國稅局查清楚，教會則回應：「尊重王瑞玲小姐循合法程序保障其權利之行為，並期待王小姐公布其請求調查之完整結果。但本協會無法接受王小姐不循合法程序保障其權利前，即一再以不實內容以損害本會聲譽之作為」。

最後，更怒指王瑞玲「一次又一次的荒腔走板及不實之發文，已堆疊進而足以突顯其重大惡意之程度」因此呼籲理智的大眾看過聲明後便可釐清真相「而免受王小姐不實且惡意發文之利用，淪為其工具」。