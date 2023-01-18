直球對決購屋客！在政策連續緊縮房市之後，建商「大者恆大」恐將成為趨勢，愈來愈多的大型建商，紛紛掌握定價發球權！最新調查顯示，北台灣都會區，就有近16％，多達31個指標案，建商自己賣！

據住展雜誌今（18）日最新公布的調查，2022年北台灣約195個新建案總銷逾20億元，其中31個指標案由建商自建自售，占比約15.9％。進一步觀察指標案分布，台北北投、新北三重、桃園市區、竹縣竹北，建商自建自售指標案較多，四區皆屬於近年房市發展熱絡、買氣相對穩健的「戰區」。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，未來預售屋限制換約轉售實施，將衝擊預售屋市場買氣，使財務相對不健全的中小建商，較難藉由推出預售建案及時籌措款項，提升資金斷鏈風險。當有建商倒閉案例出現，將再次打擊消費者信心，影響建案銷況，進一步壓縮中小型建商生存空間，形成加速市場走向大者恆大的負面循環。

當建築業大者恆大，大型建商對市場價量的影響程度將提高，進一步對代銷業帶來不小衝擊，因為目前已有不少大型建商挾著資源充足、品牌力強等優勢，成立團隊負責銷售旗下建案。

住展調查指出，台北市北士科，建商不約而同採自建自售模式，深耕在地的家居、璞園分別推出「家居璽玉」、「樸園璞開石」，華固則在一年內推出「華固文臨」、「華固上文林」2個住宅自售案。

新北市方面，三重目前甲山林、冠德分別推出「甲山林市政官邸1號」、「冠德心天匯」，正銷售中，新濠則自售「新濠漾Ⅱ-紐約公園」。

桃園方面，中路、小檜溪等重劃區，則分別有「昭揚大和」、「大和大悅」及「遠雄夏沐」，由建商自售。

新竹方面，竹北也有出現指標建商自售案如「耘禾」、「椰林青靚」、「惠宇謙恆」。

成采錡分析，商、廠辦案因銷售期較長，過往非代銷業者的接案首選，隨著新法上路及商、廠辦新推案數量增加，各代銷公司如何調整接案策略、控制銷售風險，成為今年市場的觀察重點之一。