北市刑大破獲販毒集團，起獲毒咖啡、神仙水等各式毒品。（警方提供）

北市刑大破獲販毒集團，起獲毒咖啡、神仙水等各式毒品。（警方提供）

謝嫌大哥被抓後，另起爐灶販毒。（警方提供）

30歲謝姓男子原本是雙北某販毒集團成員，日前首腦被抓，謝男只好另起爐灶，在雙北各地分租7個套房藏毒，因人手不足加上躲避查緝，平時都找不知情的計程車司機，以送急件為由讓運將幫忙運毒，北市刑大毒品查緝中心日前逮捕謝在內的4嫌，起獲2300多包毒咖啡及各式毒品，市價超過300多萬元。

刑大毒緝中心獲報，雙北某販毒集團首腦日前遭警逮捕，集團分崩離析，謝姓小弟承接老大的販毒網絡，在雙北中山區、新北中、永和區，分別租下7個套房藏毒，各個套房都有專人負責，除謝外彼此都不知道位置。

警方調查，這些據點有的是分裝工廠，有的是倉庫，常見毒品包括毒咖啡、神仙水、大麻膏應有盡有，該集團過年前開始頻繁進出、交易，謝嫌為躲避查緝加上人手不足，運毒時都委由運將代送，藉口說是急件包裹，讓不知情者協助毒品交易。

北市刑大12日兵分多路，一舉抄破7個販毒據點，逮捕謝嫌在內的4人，起獲毒咖啡2322包、神仙水126瓶、大麻膏50罐、三級毒品K他命47公克、手機21支、電子磅秤及分裝毒品咖啡包用工具1批等證物，警方偵訊後依毒品罪將眾嫌送辦，另擴大追查上遊毒品網絡。