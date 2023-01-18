晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北林森館為慶祝榮獲「優良旅館績優團體組」大獎肯定，即日起至2月28日推出「新春寒假 買一送一」限時優惠回饋，雙人房連續入住兩晚，依人數加贈翌日吃到飽早餐，免費無限享用迎賓茶點，現磨咖啡、熱茶及懷舊零嘴等至凌晨，連住三天二夜總共2,600元起，等於兩人成行、每人每晚平均最低只要650元起。入住日期自1月18日起至3月30日，熱門搶手的農曆春節連假亦同步開放訂房，趁此新春寒假到台北走春迎新年，官網訂房加購高鐵車票享全台最低75折起優惠，房價已包含每房每晚10%服務費及5%稅金。

捷絲旅台北林森館總經理陳惠芳表示，為感謝旅人支持，飯店特別將此份榮耀以實質住房專案回饋，即日起飯店自助早餐也全面升級，廚藝團隊以「捷絲旅環台紀行」為概念，蒐羅全台各據點館內及館外超人氣美食，有代表礁溪館特色的宜蘭西魯肉、台南十鼓館在地味小卷米粉、西門館必吃大腸麵線、花蓮中正館特產剝皮辣椒雞，以及高雄中正館及站前館打狗古早黑輪等。

捷絲旅台北林森館鄰近台北市最夯的中山商圈，透過捷運暢遊台北十分便利，於附近巷弄散策、發掘在地文化和娛樂更是驚喜連連。旅人可趁此史上最長春節連假安排出遊，遊逛年貨大街、飽覽台北燈節，走春迎新年。飯店客房間間採光明亮，現磨咖啡熱茶、健身器材借用、全館免費無線WiFi及自助洗衣等皆開放24小時免費服務，客房電視則引進數位影音串流，提供旅人舒適便利與休閒放鬆感十足的住宿享受。