56歲「凍齡美魔女」胡文英，昔日在節目分享被小26歲鮮肉追求聲名大噪，平時常在社群網站分享辣照的她，近來曬出攻頂合歡山的照片，只見她僅穿著內衣褲留下火辣身影，掀起網友熱議。

胡文英在臉書曬出攻頂合歡山的照片，只見藍天白雲搭配群山環繞的美景，讓人看得格外心曠神怡，不過她卻不畏十度低溫，僅穿著白色內衣褲，雙腳踩著一雙高跟鞋就入鏡，只見吹彈可破的雪白肌膚一覽無遺，一對傲人雙峰更是幾乎要從內衣彈出，加上不斷對著鏡頭擺出撩人姿勢，讓人看得血脈賁張，充滿無限遐想空間，而她也吐露此次登山心得：「在山上逗留了許久，越晚越冷，照慣例爬了大山，影片照片一定會多拍」。

眼見56歲的胡文英依舊維持火辣身材， 網友紛紛留言：「好美喔，有更大尺度嗎」、「還有下一座山和下一套艷辣裝嗎？可以拍系列美感作品」、「美女好勇敢唷！身材真美」、「辣媽穿的很美很性感火辣，我很愛唷」、「怎麼可以這麼美」，但有部分網友持相反意見：「會凍壞了，不要開玩笑」、「拚這種對身體健康不好的事，不贊成」。

胡文英日前分享一系列「女女交纏」激情床照，只見她身穿黑色內衣及透明性感內褲，與另一名女子在床上纏綿，不僅深情接吻，對方更不斷愛撫及用舌頭舔遍她身體多處部位，充滿情慾的畫面讓人看得血脈賁張，她也嬌羞表示：「臉紅心跳血脈賁張，只有女生懂得女生，戀上女人香」。