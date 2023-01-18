農曆春節將至，為期10天的連續假期（1月20日至1月29日）也即將展開，為確保地區交通順暢，讓用路人歡喜迎新年，金門縣警局金城分局特別針對轄內各觀光景點及易壅塞要道，邀集相關單位進行會勘，共同研擬便民疏導措施及必要管制作為，以保交通安全與順暢。

隨著疫情趨緩及防疫政策逐漸鬆綁，預期連假期間各地返鄉及遊玩人潮勢必增加，縣警局交通警察隊及金城分局針對春節連假期間轄區易壅塞路段及年節走春活動景點等周邊道路，特別會同交通部高速公路局第二新建工程處第五工務所、水產試驗所、烈嶼鄉公所、烈嶼鄉保生大帝廟管委會等單位，前往金門大橋、水產試驗所、烈嶼鄉保生大帝廟及東林複合式運動場等周邊聯外道路進行會勘，研擬相關交通疏導及管制措施，確保民眾於春節連續假期外出遊玩交通順暢，人車平安。

另今年「春安專案」已於1月1日起跑，金城分局除加強轄內轄區易壅塞路段及年節走春活動景點之交通疏導與管制外，將落實執行取締酒駕、闖紅燈、超速、雙黃線超車、未禮讓行人及無號誌路口未依規停、慢行等交通違規取締，以達到減少交通事故之目的，維護安全用路環境。

金城分局長吳學安特別呼籲，春節連續假期間，切勿酒後駕車，酒後請找親友、專職代駕或搭乘計程車等；出門遊玩敬請配合員警交通疏導管制措施，確實遵守各項交通管制事項；另亦提醒民眾請多利用「金門縣警察局金城分局」臉書粉絲專頁查詢交通動態及相關交通疏導、管制措施，掌握路況訊息，一路順暢迎兔年。

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