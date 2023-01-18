德國萊茵金屬公司宣佈，將為一個不具名的客戶進行「天兵防空系統」（Skyguard）35釐米防空快砲系統現代化改造，合約價值數億歐元，據該公司稱，客戶現有的天兵防空系統，將被升級為現代歐瑞康（Oerlikon）GDF-009型機砲，這項工作將於2023年開始，並將由萊茵金屬義大利公司來負責這項工作。

歐瑞康GDF-009型快砲改使用蓄電池來運作，取消了原先的外接式獨立發電機，不過砲身仍有充電介面，當然，還是能夠外接電源，提供砲身的電力需求，砲座上也支援裝設射控雷達或光電瞄準器，可以自動跟追50公里內的目標。

Rheinmetall Skyguard 3 Hava Savunma Sistemi



Hava hedeflerine karşı 4000+ metre etkili menzili olan sistem, iki adet 35 mm Oerlikon Twin Gun® GDF009 hava savunma topu ile 2 x 550 atım/dk (toplam 1100 atım/dk) atım hızına sahiptir. pic.twitter.com/Lv162nLYEZ — Defence and Technology (@SavunmaTekno) September 21, 2020

GDF-009版本配置的快砲，通常還搭配了天兵航空系統3代的火控系統，可以整合到複合性的網絡防空系統中，也具備遙控或是自動射擊的功能，與先前幾個版本一樣，主武裝仍為歐瑞康35公釐雙管高射砲（Oerlikon GDF），射速為單管每分鐘550發、射高4000公尺、有效射程8500公尺。

GDF-009型快砲能夠使用萊茵金屬公司的AHEAD可程式化空爆彈，每一發砲彈的戰鬥部裝有152個鎢彈丸，每顆重3.3克，彈頭內包含一個定時引信，用以爆破散布彈幕，這將允許客戶國家的武裝部隊，能夠保護自己和其重要資產，免受來自空中廣泛的威脅，特別是小型無人機（sUAVs）。