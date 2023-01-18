顧立雄17日在憲兵指揮部指揮官周廣齊中將及憲兵202指揮部指揮官陳少將等人陪同下，赴憲兵211營春節慰問。(資料來源: 青年日報，照片提供:憲指部)

憲兵211營負責總統府維安，被稱「天下第一營」、「鐵衛營」。春節將至，國安會秘書長顧立雄昨與憲指部指揮官周廣齊中將視導，勉勵官兵靈活調整訓練方式，修訂應對作戰計畫，有效強化衛戍作戰能量。

青年日報今天報導，顧立雄昨天在周廣齊等人陪同下，赴憲兵211營春節慰問，顧立雄特別代表總統蔡英文祝賀官兵新年快樂及頒贈加菜金，勉勵單位戮力戰訓本務，成為捍衛國家主權與國土安全的穩定力量。

報導提到，周廣齊感謝顧立雄對憲兵的支持與照顧，強調會持續推動官兵關懷照護工作，改善人員住用空間及生活品質，進而提升部隊戰力；期盼幹部精益求精，帶領單位向上成長，勉勵官兵須綜觀敵情威脅變化，靈活調整訓練方式，修訂應對作戰計畫，有效強化衛戍作戰能量。

憲兵211營被稱為「天下第一營」、「鐵衛營」，主要負責總統府內外維安特勤工作，主要任務是保護正副元首和政要，除了相當要求體態與體能，還要具備刀槍棍棒、格鬥等各項戰技，條件比一般憲兵還高。