國民黨團召開記者會。（國民黨團提供）

前內政部長徐國勇日前在其主持政論節目，公開播放綠委何志偉去年在立院棄置前衛福部長陳時中砂畫作監視器畫面惹議。國民黨團今召開記者會，痛斥民進黨為派系鬥爭，不惜將政治偵防的髒手伸進立法院，即便有可能違反相關法律規定，也要在政論節目公布何志偉在立院的監視畫面，這在民主國家已經是國際級醜聞，要求立法院長不、秘書長林志嘉追究相關人員法律責任和政治責任。

國民黨團總召曾銘宗表示，近期內閣將會改組，引發民進黨派系內鬥非常慘烈，甚至連綠媒都開始介入其中。2021年4月28日，林志嘉在司法法制委員會，就立院院區裝設監視器爭議事件，接受立委質詢時曾說，「立法院絕不容許政治偵防。」林志嘉的承諾言猶在耳，「全國第一勇」的徐國勇在其政論節目中，竟然披露何志偉在去年10月27日，亂丟前衛福部長陳時中在選舉活動時創作沙畫畫像的立法院監視畫面。

曾銘宗指出，這是何等嚴重的事情，立法院是全國最高民意殿堂，無論在院區、研究大樓、委員研究室前各個出口，都裝設有監視器，用來維護院區內安全。現在竟然有監視影帶流出，在綠媒大放送，這是否也代表113位立委，和前來立院洽公民眾的動態，都已經被有心人士掌握？

曾銘宗質疑，到底是誰調閱監視影帶？只有調閱何志偉的監視畫面？還有沒有調閱其他委員的監視畫面？還是113位立委的監視畫面，都已經被調閱？又或是只有國民黨40位立委出入研究室的監視畫面被調閱？國民黨團嚴正要求立法院長游錫堃、林志嘉出來說清楚、講明白，並且追究相關人員法律責任和政治責任。

國民黨立委李德維正告民進黨，請把政治偵防的髒手抽離立法院，同時嚴正要求管制錄影畫面的保六總隊、林志嘉和游錫堃必須要對外說清楚，更要有一個態度，還給立院一個乾淨的空間。

國民黨立委洪孟楷強調，林志嘉是不是應該代表立法院，正式提告外流畫面檔案的政論節目主持人，也就是內政部前部長徐國勇，因為徐國勇公然在政論節目上外流這樣的影像，很明顯觸犯相關法令、違反立委個人權利、踐踏國家尊嚴及國會自主，執政黨應該要有態度，不要因為是民進黨的內鬥，大家就悶不吭聲。