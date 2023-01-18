47歲香港女星麥家琪過去曾在《第六感奇緣之人魚傳說》中演出鍾麗緹的情敵，後來她拍三級片《偷窺無罪》一炮而紅，2006年嫁給律師王國豪並生下兩子，過起豪門少奶奶生活，她透露淡出影壇後，有回兒子發現她過去拍的裸照，令她情急之下怒賞兒子巴掌，最近她現身另一位美魔女羅霖的聚會，可見她皮膚白皙，整張臉「膨皮」幸福肥不少，令人認不出來。

麥家琪年輕時曾參加港姐選拔，卻因裸照事件與前五強無緣，但幸好她後來還是被導演相中，受邀和鄭伊健、鄭則仕一起拍《男兒當入樽》電影出道，17年前她引退走入家庭，專心做好妻子、好媽媽，和老公生下2子1女，2017年她參加活動時，則自曝兒子進入青春期後，竟找到她當時拍的裸照和三級片，調侃說：「沒想到妳也會拍這種東西」，讓麥家琪晴天霹靂。

麥家琪（前左2）曾和鍾麗緹合拍《第六感奇緣之人魚傳說》。（圖／翻攝自 Youtube）

麥家琪坦言當時又羞又愧，情急之下打了兒子一巴掌，因為沒想到自己的親生兒子也會跟別人說一樣的話，但打完她就立刻後悔，也對過去拍的性感作品非常後悔，2018年她宣布改名叫麥方喬，表示是透過大師建議，希望改善和家人的關係。

麥家琪（左圖左）現身「午馬嫂」生日宴。（圖／翻攝自羅霖 Candy Lo 專頁臉書）

最近羅霖曬屋替已故影星午馬遺孀「午馬嫂」辦生日派對的照片，久沒在鏡頭前露面的麥家琪也現身，可見她額頭飽滿，整張臉看似有修修臉，緊緻光滑又「膨皮」，髮際線也變高，和過去性感形象大不相同，但也有人覺得到了這個年紀愛漂亮無可厚非，身體健康就好。