隔夜美股主要指數漲跌互見，高盛和旅行家集團（Travelers Cos Inc）拖累道瓊指數大跌逾1%，特斯拉大漲，支撐那斯達克指數收高，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下跌3.44%。隨著虎年封關在即，周三香港股市走勢平淡，目前恆生指數微跌0.13%，報21549.04點。國企股跌0.14%，報7303.59點。

恆生科技股指數小跌0.17%，網易獲遊戲版號，股價漲4.27%，漲幅最大；其次為金蝶國際漲3.7%。百度跌4.47%，跌幅最大；其次為攜程跌4.2%。

騰訊獲批遊戲版號，股價漲1.1%，盤初開漲1.7%，報380港元，創下逾半年新高。

諾輝健康漲0.6%，亞盛醫藥重挫11.6%，稍早前分別開低5%和9.4%。兩家公司分別折讓8%及近10%配股。

舜宇光學目前漲2.75%，稍早前急升逾6%，為表現最好的藍籌股。

新東方上季淨營收下滑，目前股價下跌6.3%，稍早前一度崩跌14.1%。

小鵬宣布降價逾10%，目前跌3.6%，稍早前一度跌逾6%。理想汽車、蔚來和比亞迪同步走跌。在特斯拉宣布在中國降價後，分析師即警告這將加劇價格戰。