福容大飯店桃園機捷A8店推出最新2023主題美食活動，田園咖啡廳「環島名物賞」開團出走、大啖各地特色美食。福粵樓「歲粵年華」2月起，中西合併、新世代潮意引領詮釋經典粵菜。2023『金采沐湯』住房專案強打住宿兼保養泡湯，2月『愛戀微醺 花漾浪漫』情人節住房專案，也貼心提供4吋客製化蛋糕服務，打造浪漫情人節住房體驗。

福容飯店集團遍布全台、擁有最多分店優勢，福容大飯店桃園機捷A8店田園咖啡廳，融匯特產名物及利用在地食材，即日起至3月31日，推出最新主題活動『環島名物賞』。集結全台各地特色美食，從北到南，包括宜蘭櫻桃鴨、三星蔥油餅、八里孔雀蛤，到新社香菇鑲肉、嘉義七星鱸、岡山羊肉爐、花蓮剝皮辣椒磅蛋糕、金門高粱烤鹹豬肉，不管是鮮美海味、山野青蔬或離島特產，只要來福容大飯店桃園機捷A8店，一次通通吃得到，享受一場舌尖上的環島風味之旅。

2月1日起至4月底，福容大飯店桃園機捷A8店推中餐廳福粵樓則推出「歲粵年華」，強調以Z世代潮味、重新詮釋經典粵菜，全新菜色『蒜香生抽牛仔粒』、『翡翠菌皇炒龍膽』、『琥珀炸子雞』、『柱侯燒腩龍膽煲』、『蝦仔海鮮豆腐煲』好味登場，由2022年甫加入福粵樓的中餐主廚周仁祥領軍，引進昔米其林餐廳服務之豐富經驗，巧思運用中餐較少見之西式食材入菜，為福粵樓注入更多驚喜口感。

針對年節期間無法休假或欲避開連假高峰時段、年後方安排出遊計畫民眾，福容大飯店桃園機捷A8店2023『金采沐湯』住房專案、每晚4,299元起，三月底前出遊住宿再享『黃金美人湯』泡湯趣，並加贈MIRROR金緻奇肌面膜及A8店專屬悠遊卡。另外2月起至2月15日期間，凡入住『愛戀微醺 花漾浪漫』情人節住房專案，每晚6,399元起，不但享玫瑰花、戀愛主題燈飾、閃光氣球等浪漫主題客房佈置，飯店還加贈香醇紅酒及4吋告白蛋糕，提供蛋糕客製化留言服務，貼心為住客浪漫告白、傾訴心中愛戀之意。