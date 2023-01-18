台灣上市櫃公司營收獲利年創新高、台商資金回流，上億資產富豪愈來愈多，國銀力拚高階財管業務！據金管會最新統計，2022年底富豪財管客戶已達3,660人、4,563億元規模，其中中信銀行穩居龍頭寶座，客戶數及資產管理規模都排第一、兆豐銀維持第二名，而掉出前三長達半年的一銀在2022年12月打敗合庫銀重返第三名，顯見公股行庫競爭相當激烈。

金管會銀行局主祕侯立洋指出，金管會2020年推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶財管業務，目前累計已有9家核准開辦、8家上路，據銀行局統計，截至2022年12月底的億元高資產客戶財管規模達到4,563億元，單月規模就新增破百億元（145億元）。

侯立洋分析，高資產財管業務呈現穩定成長，主因銀行持續積極推動、調整組織架構、培育專業人才、提升商品設計能力，加上資訊系統、內部規範等陸續到位，都有助銀行推展高資產財管業務。

服務、商品最能抓住富豪心的，目前以中信、兆豐、一銀跑最快。中信銀、兆豐銀、一銀的資產管理規模分別達1,289億元、1,026億元、722億元，客戶數為1303人、695人、450人，而合庫銀掉出前三名之外。

侯立洋推斷，這與銀行有相當數量的潛在客群有關外，前三大銀行對業務拓展積極程度較高，例如都有發行外幣結構債有關，像中信銀2021年就推出，兆豐跟一銀則分別在2022年7月跟8月推出，一銀躋進前三顯見積極度更甚其他家銀行。就整體高資產客戶的資產配置組合並沒有太大變化。截至2022年12月底止，比重最高的還是存款占49.2％、其次是保險占17％ ，其餘依序是基金12％、債券8％、境外結構型商品5％，與11月差不多。

侯立洋指出，高資產財管業務開放辦理一次期限是三年，2020年最早核准三家分別是中信銀、兆豐銀及上海商銀，今年底會屆期，因此這三家今年6月底前要再申請續辦，銀行局會去檢視辦理成果，作為續辦或中止的考量，以促進產業正向發展與提升。

侯立洋指出，金管會將檢視五方面，一是業務辦理成果規模及效益。二是內控及風管；三是重大客訴爭議案件處理情形；四是進階人才的培訓與優化辦理情形；五是發展創新性的境內金融商品情形，再決定是否給予續辦。目前已開辦的銀行包括：中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫、瑞士銀行台北分行、玉山銀行，北富銀已核准但尚未開辦。