桃園市長張善政18日在市政會議前，率領局處首長宣布桃市府春節服務不打烊措施。張善政表示，市府持續以超前部署的精神推動市政服務，因應今年農曆春節（1月20日至1月29日）即將到來，在長達10天的假期裡，市府推出「環境清潔服務不打烊」、「藝文充電服務不打烊」、「觀光走春服務不打烊」、「運動場館服務不打烊」、「交通運輸服務不打烊」、「漁銷動保服務不打烊」、「醫療食安服務不打烊」、「社福關懷服務不打烊」等8大暖心措施，讓市民與遊客在年節期間，仍能享受桃園貼心的市政服務，盼大家共同度過平安的好年。市府也首度與知名插畫家「狗與鹿」合作，特別將以上措施整理成圖表資訊，希望讓市民一目了然。

桃園市長張善政18日在市政會議前，率領局處首長宣布桃市府春節服務不打烊措施。(蔡依珍攝)

在「環境清潔服務不打烊」方面，桃園各區（除復興區）將於1月20日（小年夜）中午加強清運一趟，夜間依原時段清運；1月21日（除夕）、1月26日（初五）上午9時起清運一趟、夜間停收；1月22日至25日（初一至初四）暫停清運；1月27日（初六）起依原時段正常清運垃圾。而復興區將於1月21日（除夕）、1月24日（初三）、1月27日（初六）上午8時起清運一趟、夜間停收，詳細清運時間可至桃市府環保局官網查詢，或下載「桃園垃圾車」APP掌握即時資訊。

桃園市長張善政18日在市政會議前，率領局處首長宣布桃市府春節服務不打烊措施。(蔡依珍攝)

在「藝文充電服務不打烊」部分，市府縮短本市文化場館休館時間，桃園市立圖書館新總館與各分館將於1月27日（初六）起開館；大溪木藝生態博物館各館舍於1月23日（初二）起開館；橫山書法藝術館及太武新村眷村文創園區於1月24日（初三）起開館；楊梅故事園區、中平路故事館、壢景町、憲光二村、龜山眷村故事館、桃園77藝文町、馬祖新村眷村文化園區等城市故事館群於1月25日（初四）起開館；其餘館舍則大多於1月25日（初四）起開館，提醒市民前往各場館前，可事先上官網查詢開放時間。

在「觀光走春服務不打烊」方面，台灣好行大溪快線、小烏來線、石門水庫線與東眼山線1月21日至22日（除夕至初一）停駛，其餘年節期間依假日班表行駛；本市風景區管理處所轄景區，如慈湖陵寢、角板山行館、小烏來風景特定區、拉拉山風景特定區等，將於1月21日（除夕）休園；羅浮溫泉湯池除1月21日至24日（除夕至初三）休息外，其餘年節期間正常服務。

在「運動場館服務不打烊」方面，桃園市立田徑場春節期間照常開放；各國民運動中心1月21日至22日（除夕至初一）休館，1月23日至26日（初二至初五）調整營業時間為上午8時至下午4時，1月27日（初六）起正常營業；桃園市立網球場、桃園市立游泳池開放時間則依場館公告為主。

在「交通運輸服務不打烊」方面，桃園機場捷運依時刻表營運；計程車1月19日至29日（初八）服務單趟加收50元，機場排班計程車單趟加收100元；年節期間路邊停車格、無柵門公有路外停車場暫停收費；交通號誌維修、路平通報、微笑單車提供24小時客服專線；桃園、中壢拖吊保管場每日8時至18時提供領車服務，八德拖吊保管場則不提供領車，另不收取保管費。

在「漁銷動保服務不打烊」方面，竹圍漁港及永安漁港等漁貨直銷中心春節期間開放採買，歡迎前往採購春節食材；野生動物收養及動物急難救助，可撥打1999市民專線；捕蜂、捉蛇服務可撥打1999市民專線、119緊急救護專線。此外，動物保護教育園區提供指定動物認養、領回寵物、捐贈物資及動物屍體火化服務不打烊。

在「醫療食安服務不打烊」方面，年節期間急救責任醫院提供24小時急診服務，門診服務則以各醫院實際運作為主；COVID-19確診個案就醫協助，請電洽24小時防疫專線0800-033-355；有長照服務諮詢需求者，可撥打專線03-332-1328，服務時間為上午8時30分至下午5時30分。此外，食品中毒、不法食品檢舉、毒品防制諮詢、心理衛生關懷等提供24小時專線服務不中斷。

桃園8大暖心不打烊政策。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

在「社福關懷服務不打烊」方面，市府持續於年節期間每日提供獨居老人及身心障礙朋友替代餐食服務。同時，1月20日至27日（小年夜至初六）將設置春節關懷不打烊服務中心，受理通報案件、緊急安置，並提供關懷救助金或物資，有需求的市民朋友可撥打專線03-335-0628。此外，桃園市各親子館於1月26日（初五）開始正常開館服務。

此外，因近年網購年菜深受歡迎，為保障消費者權益，避免發生年菜廣告與實品不符之情形，市府於年節前加強抽查6套網購年菜、共計30道菜色，並要求業者若有廣告不實之情事應限期改善。提醒民眾網購年菜時，務必選購商譽良好的廠商、注意食品包裝完整及食材標示，以確保自身消費權益。更多「112年春節服務不打烊資訊」詳細資訊，可至「桃園事」臉書粉絲專頁、桃園市政府官方網站查詢，或撥打1999市民專線洽詢。