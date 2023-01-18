嘉義民間社福團體及寺廟共同捐贈1500套年菜及春節紅包，讓嘉義縣弱勢家庭好過年，今天縣長翁章梁率415名縣府員工擔任1日志工，出動198車輛同時出發，到嘉義縣18鄉鎮送年菜，將集社會眾人的愛心與溫暖傳送到偏鄉各角落。

嘉義縣長翁章梁偕縣府員工當一日志工，今天送年菜到弱勢家庭。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

翁章梁率領縣府員工擔任1日志工，開車到嘉義縣各鄉鎮送年菜，縣議員林秀琴、姜梅紅、黃惠汝、江佩曄、黃啟豪等人一同見證車隊浩浩蕩蕩出發的儀式。

縣府表示，此次有財團法人九華山地藏庵、財團法人嘉義縣新港奉天宮、財團法人嘉義縣朴子配天宮、保證責任阿里山茶葉生產合作社、財團法人臺灣省嘉義縣民雄鄉大士爺廟、財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會等團體共同捐助1500份年菜，以及每戶800元年節紅包以及活動相關費用。

嘉義縣送年菜給弱勢家庭。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

社團法人嘉義市嘉邑行善團則提供每戶600元年節紅包；總計此次7大團體捐贈年菜及紅包的總經費375萬元。

翁章梁表示，台灣是一個大家庭，需要彼此互相幫忙，感謝各團體捐贈年菜，年菜送暖活動持續至今11年，11年來活動經費總計約2734萬7500元，帶給弱勢家庭希望及溫暖，也感謝縣府志工們用行動傳遞愛心。

嘉義縣長翁章梁感謝各大社團及宮廟捐贈年菜及紅包。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

九華山地藏庵董事長黃俊森指出，送年菜活動11年從未中斷，非常難得可貴，感謝翁縣長細心照顧鄉親，也希望活動能持續舉辦，讓弱勢家庭的人們每年都能感受社會溫暖。